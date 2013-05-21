Новости парков
Парк Горького объявил программу открытия летнего сезона 1 мая
Мероприятия проведут «Арзамас», ВШЭ, Go Longboard, Политехнический музей, Vans и другие
Новости парков
Парк Горького объявил программу открытия летнего сезона 1 мая Мероприятия проведут «Арзамас», ВШЭ, Go Longboard, Политехнический музей, Vans и другие
Weekend
Scandinavia Club запускает цикл лекций о творчестве Туве Янссон Первую лекцию прочтут 10 мая
Образование
«Цветной» запускает образовательную программу Tsvetnoy University
Проект стартует 22 августа
Образование
«Цветной» запускает образовательную программу Tsvetnoy University Проект стартует 22 августа
Менеджмент
Андрей Хегай (Coordi.ru): Как превратить свои потребности в бизнесЧасто собственное дело появляется из-за недостатка предложения: человек не может найти нужную вещь на рынке и делает её сам. Андрей Хегай так создал три проекта.
Менеджмент