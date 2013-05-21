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Новости парков

Парк Горького объявил программу открытия летнего сезона 1 мая

Мероприятия проведут «Арзамас», ВШЭ, Go Longboard, Политехнический музей, Vans и другие

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Новости парков

Парк Горького объявил программу открытия летнего сезона 1 мая Мероприятия проведут «Арзамас», ВШЭ, Go Longboard, Политехнический музей, Vans и другие

Weekend

Scandinavia Club запускает цикл лекций о творчестве Туве Янссон

Первую лекцию прочтут 10 мая

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Weekend

Scandinavia Club запускает цикл лекций о творчестве Туве Янссон Первую лекцию прочтут 10 мая

Образование

«Цветной» запускает образовательную программу Tsvetnoy University

Проект стартует 22 августа

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Образование

«Цветной» запускает образовательную программу Tsvetnoy University Проект стартует 22 августа

Андрей Хегай (Coordi.ru): Как превратить свои потребности в бизнес
Менеджмент
Андрей Хегай (Coordi.ru): Как превратить свои потребности в бизнесЧасто собственное дело появляется из-за недостатка предложения: человек не может найти нужную вещь на рынке и делает её сам. Андрей Хегай так создал три проекта.
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Андрей Хегай (Coordi.ru): Как превратить свои потребности в бизнес
Менеджмент

Андрей Хегай (Coordi.ru): Как превратить свои потребности в бизнес Часто собственное дело появляется из-за недостатка предложения: человек не может найти нужную вещь на рынке и делает её сам. Андрей Хегай так создал три проекта.