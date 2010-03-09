Экстримальный самокат Точное время создания первого самоката не установлено, но его изображения встречаются уже на древних фресках. Первые сведения об изготовлении самоката, относятся к 1761 году, самокат был изготовлен в Германии каретным мастером Михаэлем Касслером. В 1791 году, во Франции, граф де Сиврак изготовил самокат очень похожий на самокат Михаэля Касслера который назвал — «Селярифер».