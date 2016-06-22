Завтраки весь день в Benedict Café, гастробистро «Техникум» и «Городской маркет еды» в Музее Москвы The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Завтраки весь день в Benedict Café, гастробистро «Техникум» и «Городской маркет еды» в Музее Москвы The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
На «Трёхгорной мануфактуре» открылся ресторан китайской кухни «Сэ Сян Вэй»
Название в переводе с китайского означает три органа чувств: зрение, обоняние и вкус