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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Завтраки весь день в Benedict Café, гастробистро «Техникум» и «Городской маркет еды» в Музее Москвы
Завтраки весь день в Benedict Café, гастробистро «Техникум» и «Городской маркет еды» в Музее Москвы The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Завтраки весь день в Benedict Café, гастробистро «Техникум» и «Городской маркет еды» в Музее Москвы

Завтраки весь день в Benedict Café, гастробистро «Техникум» и «Городской маркет еды» в Музее Москвы
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся ресторан китайской кухни «Сэ Сян Вэй»

Название в переводе с китайского означает три органа чувств: зрение, обоняние и вкус

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся ресторан китайской кухни «Сэ Сян Вэй»