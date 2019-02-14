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«Я работаю в Останкинской телебашне»
Где ты работаешь

«Я работаю в Останкинской телебашне»Технические помещения, скоростные лифты, ресторан «Седьмое небо» и открытые балконы на высоте 340 метров

Где ты работаешь

«Я работаю в Останкинской телебашне» Технические помещения, скоростные лифты, ресторан «Седьмое небо» и открытые балконы на высоте 340 метров