Расел из «Спасибо» и Кирилл из «Пасош» объясняют, зачем они сделали новую группу «Семинар» «Я тысячу лет не испытывал ощущения, что делать музыку — это легко и весело»
Расел из «Спасибо» и Кирилл из «Пасош» объясняют, зачем они сделали новую группу «Семинар» «Я тысячу лет не испытывал ощущения, что делать музыку — это легко и весело»
В Общественной палате Москвы предложили «обрубить руки» противникам сноса пятиэтажек Такое предложение прозвучало на семинаре «Активисты за снос»
В Общественной палате Москвы предложили «обрубить руки» противникам сноса пятиэтажек Такое предложение прозвучало на семинаре «Активисты за снос»
Самый магический семинар Дмитрия Домбровского с 11-го июня 2010 в джунглях Амазонки (Перу)