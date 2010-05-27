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Расел из «Спасибо» и Кирилл из «Пасош» объясняют, зачем они сделали новую группу «Семинар»
Расел из «Спасибо» и Кирилл из «Пасош» объясняют, зачем они сделали новую группу «Семинар» «Я тысячу лет не испытывал ощущения, что делать музыку — это легко и весело»
Расел из «Спасибо» и Кирилл из «Пасош» объясняют, зачем они сделали новую группу «Семинар»

Расел из «Спасибо» и Кирилл из «Пасош» объясняют, зачем они сделали новую группу «Семинар»
«Я тысячу лет не испытывал ощущения, что делать музыку — это легко и весело»

В Общественной палате Москвы предложили «обрубить руки» противникам сноса пятиэтажек
В Общественной палате Москвы предложили «обрубить руки» противникам сноса пятиэтажек Такое предложение прозвучало на семинаре «Активисты за снос»
В Общественной палате Москвы предложили «обрубить руки» противникам сноса пятиэтажек

В Общественной палате Москвы предложили «обрубить руки» противникам сноса пятиэтажек
Такое предложение прозвучало на семинаре «Активисты за снос»

Самый магический семинар Дмитрия Домбровского с 11-го июня 2010 в джунглях Амазонки (Перу)

Самый магический семинар Дмитрия Домбровского
с 11-го июня 2010 в джунглях Амазонки (Перу)