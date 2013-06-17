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Новости

Более 40 человек эвакуировали из-за возгорания в ресторане «Урюк» на Семеновской площади

В результате инцидента никто не пострадал

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Новости

Более 40 человек эвакуировали из-за возгорания в ресторане «Урюк» на Семеновской площади В результате инцидента никто не пострадал

«Велодело»: Как заработать на ремонте советских велосипедов
Свое место
«Велодело»: Как заработать на ремонте советских велосипедовВадим Хазов начал собирать из старых велосипедов новые в благотворительных целях, за год он создал две мастерские и стал обслуживать велопрокаты мэрии Москвы.
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«Велодело»: Как заработать на ремонте советских велосипедов
Свое место

«Велодело»: Как заработать на ремонте советских велосипедов Вадим Хазов начал собирать из старых велосипедов новые в благотворительных целях, за год он создал две мастерские и стал обслуживать велопрокаты мэрии Москвы.