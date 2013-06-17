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Более 40 человек эвакуировали из-за возгорания в ресторане «Урюк» на Семеновской площади
В результате инцидента никто не пострадал
Новости
Более 40 человек эвакуировали из-за возгорания в ресторане «Урюк» на Семеновской площади В результате инцидента никто не пострадал
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«Велодело»: Как заработать на ремонте советских велосипедовВадим Хазов начал собирать из старых велосипедов новые в благотворительных целях, за год он создал две мастерские и стал обслуживать велопрокаты мэрии Москвы.
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