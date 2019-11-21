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«Яндекс.Еда» начала продавать одежду и аксессуары

Среди товаров — маленькие желтые рюкзаки курьеров

«Яндекс.Еда» начала продавать одежду и аксессуары
Среди товаров — маленькие желтые рюкзаки курьеров