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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Грибные рецепты от мам шеф-поваров
Грибные рецепты от мам шеф-поваров The Village узнал, что делать со свежими грибами и как лучше всего заготавливать их на зиму
Грибные рецепты от мам шеф-поваров

Грибные рецепты от мам шеф-поваров
The Village узнал, что делать со свежими грибами и как лучше всего заготавливать их на зиму

В «Валенке» появились обеды из фермерских продуктов за 350 рублей

В комплексном обеде — первое и второе блюда, а также компот

В «Валенке» появились обеды из фермерских продуктов за 350 рублей

Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»

Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели