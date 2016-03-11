Рецепты шефов
Грибные рецепты от мам шеф-поваровThe Village узнал, что делать со свежими грибами и как лучше всего заготавливать их на зиму
Рецепты шефов
Грибные рецепты от мам шеф-поваров The Village узнал, что делать со свежими грибами и как лучше всего заготавливать их на зиму
Новости ресторанов
В «Валенке» появились обеды из фермерских продуктов за 350 рублей
В комплексном обеде — первое и второе блюда, а также компот
Новости ресторанов
В «Валенке» появились обеды из фермерских продуктов за 350 рублей В комплексном обеде — первое и второе блюда, а также компот
Открытия недели
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели