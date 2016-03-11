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Грибные рецепты от мам шеф-поваров
Рецепты шефов
Грибные рецепты от мам шеф-поваровThe Village узнал, что делать со свежими грибами и как лучше всего заготавливать их на зиму
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Грибные рецепты от мам шеф-поваров
Рецепты шефов

Грибные рецепты от мам шеф-поваров The Village узнал, что делать со свежими грибами и как лучше всего заготавливать их на зиму

Новости ресторанов

В «Валенке» появились обеды из фермерских продуктов за 350 рублей

В комплексном обеде — первое и второе блюда, а также компот

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Новости ресторанов

В «Валенке» появились обеды из фермерских продуктов за 350 рублей В комплексном обеде — первое и второе блюда, а также компот

Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»
Открытия недели
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»
Открытия недели

Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели