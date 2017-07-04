Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдноКак столица атакует область отходами и когда это закончится
Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдно Как столица атакует область отходами и когда это закончится
Глава Минприроды предложил ввести бесплатные парковки для электромобилей
А также снизить для них налоги на транспорт
Ввести для городских предприятий квоты вредных выбросов
Они будут устанавливаться исходя из общей загрязненности города
Сколько в России мусора
Более 90 % от его объема приходятся на отходы от добычи и обогащения сырья