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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдно

Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдноКак столица атакует область отходами и когда это закончится

Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдно

Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдно
Как столица атакует область отходами и когда это закончится

Глава Минприроды предложил ввести бесплатные парковки для электромобилей

А также снизить для них налоги на транспорт

Глава Минприроды предложил ввести бесплатные парковки для электромобилей

Ввести для городских предприятий квоты вредных выбросов

Они будут устанавливаться исходя из общей загрязненности города

Ввести для городских предприятий квоты вредных выбросов

Сколько в России мусора

Более 90 % от его объема приходятся на отходы от добычи и обогащения сырья

Сколько в России мусора