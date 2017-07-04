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Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдно
Инфраструктура

Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдноКак столица атакует область отходами и когда это закончится

Инфраструктура

Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдно Как столица атакует область отходами и когда это закончится

Новости

Глава Минприроды предложил ввести бесплатные парковки для электромобилей

А также снизить для них налоги на транспорт

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Новости

Глава Минприроды предложил ввести бесплатные парковки для электромобилей А также снизить для них налоги на транспорт

Новости

Ввести для городских предприятий квоты вредных выбросов

Они будут устанавливаться исходя из общей загрязненности города

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Новости

Ввести для городских предприятий квоты вредных выбросов Они будут устанавливаться исходя из общей загрязненности города

Новости

Сколько в России мусора

Более 90 % от его объема приходятся на отходы от добычи и обогащения сырья

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Новости

Сколько в России мусора Более 90 % от его объема приходятся на отходы от добычи и обогащения сырья