Инфраструктура
Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдноКак столица атакует область отходами и когда это закончится
Инфраструктура
Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдно Как столица атакует область отходами и когда это закончится
Новости
Глава Минприроды предложил ввести бесплатные парковки для электромобилей
А также снизить для них налоги на транспорт
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Глава Минприроды предложил ввести бесплатные парковки для электромобилей А также снизить для них налоги на транспорт
Новости
Ввести для городских предприятий квоты вредных выбросов
Они будут устанавливаться исходя из общей загрязненности города
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Ввести для городских предприятий квоты вредных выбросов Они будут устанавливаться исходя из общей загрязненности города
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Сколько в России мусора
Более 90 % от его объема приходятся на отходы от добычи и обогащения сырья
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