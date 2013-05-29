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Спасать страну, а не менять Конституцию: В YouTube пройдет онлайн-митинг «За жизнь»
Организаторы требуют отказаться от обнуления сроков Путина и помочь людям во время эпидемии коронавируса
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Спасать страну, а не менять Конституцию: В YouTube пройдет онлайн-митинг «За жизнь» Организаторы требуют отказаться от обнуления сроков Путина и помочь людям во время эпидемии коронавируса
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Почему россиянам не раздают деньги во время эпидемии, как в США и Японии?
Неактуально, говорят в ЦБ
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Почему россиянам не раздают деньги во время эпидемии, как в США и Японии? Неактуально, говорят в ЦБ
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Заменить нерабочую неделю на жесткий карантин, чтобы не повторить итальянский сценарий
Сонин, Гуриев и Ениколопов призвали власти к решительным мерам
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Заменить нерабочую неделю на жесткий карантин, чтобы не повторить итальянский сценарий Сонин, Гуриев и Ениколопов призвали власти к решительным мерам
Как это работает
Чем занимаются закрытые клубы экономистовОбсуждение будущего планеты и переодевания в женские платья — The Village узнал, что происходит на закрытых встречах клубов, объединяющих экономистов и политиков
Как это работает
Чем занимаются закрытые клубы экономистов Обсуждение будущего планеты и переодевания в женские платья — The Village узнал, что происходит на закрытых встречах клубов, объединяющих экономистов и политиков
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Ректора РЭШ Сергея Гуриева вызывали на допрос по делу «ЮКОСа»
Одновременно налоговики проводили проверку РЭШ
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