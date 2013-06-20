16 ноября, вторник
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

В 2019 году правительство введет экологический сбор на одноразовую посуду

Удерживать сбор будут с производителей

В 2019 году правительство введет экологический сбор на одноразовую посуду
Удерживать сбор будут с производителей

Сколько денег потребуется России на рекультивацию всех свалок в стране

Сколько времени это займет, не уточняется

Сколько денег потребуется России на рекультивацию всех свалок в стране
Сколько времени это займет, не уточняется

Госдума приняла законопроект о блокировках сайтов за отказ удалять порочащие сведения

Документ предстоит одобрить Совету Федерации и подписать президенту

Госдума приняла законопроект о блокировках сайтов за отказ удалять порочащие сведения
Документ предстоит одобрить Совету Федерации и подписать президенту

В России может появиться сбор на пластиковые пакеты

Сергей Иванов считает, что цены на пластиковые и бумажные пакеты должны быть на одном уровне

В России может появиться сбор на пластиковые пакеты
Сергей Иванов считает, что цены на пластиковые и бумажные пакеты должны быть на одном уровне

Сергей Иванов — о замусоривании России

По словам политика, если бы у страны была меньшая территория, то ее уже не осталось бы

Сергей Иванов — о замусоривании России
По словам политика, если бы у страны была меньшая территория, то ее уже не осталось бы

Сергей Иванов — о памятной доске Карлу Маннергейму

Экс-руководитель администрации президента заявил, что Маннергейм многое сделал для Российской империи

Сергей Иванов — о памятной доске Карлу Маннергейму
Экс-руководитель администрации президента заявил, что Маннергейм многое сделал для Российской империи

Путин назначил нового главу администрации президента (обновлено)

Сергея Иванова отправили в отставку

Путин назначил нового главу администрации президента (обновлено)
Сергея Иванова отправили в отставку

В Петербурге установили мемориальную доску Карлу Маннергейму

В разные годы он воевал на стороне Российской империи против Германии и на стороне Германии против СССР

В Петербурге установили мемориальную доску Карлу Маннергейму
В разные годы он воевал на стороне Российской империи против Германии и на стороне Германии против СССР

Сергей Иванов — о тотальном импортозамещении в России

Глава администрации президента высказался о международной изоляции страны

Сергей Иванов — о тотальном импортозамещении в России
Глава администрации президента высказался о международной изоляции страны

Подольше пожить под санкциями

В администрации президента России считают, что в двусторонних ограничениях есть и плюсы

Подольше пожить под санкциями
В администрации президента России считают, что в двусторонних ограничениях есть и плюсы

Сергей Иванов о закручивании гаек в России

Глава президентской администрации рассказал, что думает об общественно-политическом климате в стране

Сергей Иванов о закручивании гаек в России
Глава президентской администрации рассказал, что думает об общественно-политическом климате в стране

WorkOut: Как клуб по интересам начал продавать снаряды для уличной гимнастики
WorkOut: Как клуб по интересам начал продавать снаряды для уличной гимнастики Идеолог воркаут-движения Антон Кучумов начал развивать идею уличной гимнастики без надежды на заработок и неожиданно для себя создал магазин с оборотом 1 млн рублей в месяц.
WorkOut: Как клуб по интересам начал продавать снаряды для уличной гимнастики

WorkOut: Как клуб по интересам начал продавать снаряды для уличной гимнастики
Идеолог воркаут-движения Антон Кучумов начал развивать идею уличной гимнастики без надежды на заработок и неожиданно для себя создал магазин с оборотом 1 млн рублей в месяц.