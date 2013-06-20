В 2019 году правительство введет экологический сбор на одноразовую посуду
Удерживать сбор будут с производителей
В 2019 году правительство введет экологический сбор на одноразовую посуду Удерживать сбор будут с производителей
Сколько денег потребуется России на рекультивацию всех свалок в стране
Сколько времени это займет, не уточняется
Сколько денег потребуется России на рекультивацию всех свалок в стране Сколько времени это займет, не уточняется
Госдума приняла законопроект о блокировках сайтов за отказ удалять порочащие сведения
Документ предстоит одобрить Совету Федерации и подписать президенту
Госдума приняла законопроект о блокировках сайтов за отказ удалять порочащие сведения Документ предстоит одобрить Совету Федерации и подписать президенту
В России может появиться сбор на пластиковые пакеты
Сергей Иванов считает, что цены на пластиковые и бумажные пакеты должны быть на одном уровне
В России может появиться сбор на пластиковые пакеты Сергей Иванов считает, что цены на пластиковые и бумажные пакеты должны быть на одном уровне
Сергей Иванов — о замусоривании России
По словам политика, если бы у страны была меньшая территория, то ее уже не осталось бы
Сергей Иванов — о замусоривании России По словам политика, если бы у страны была меньшая территория, то ее уже не осталось бы
Сергей Иванов — о памятной доске Карлу Маннергейму
Экс-руководитель администрации президента заявил, что Маннергейм многое сделал для Российской империи
Сергей Иванов — о памятной доске Карлу Маннергейму Экс-руководитель администрации президента заявил, что Маннергейм многое сделал для Российской империи
Путин назначил нового главу администрации президента (обновлено)
Сергея Иванова отправили в отставку
Путин назначил нового главу администрации президента (обновлено) Сергея Иванова отправили в отставку
В Петербурге установили мемориальную доску Карлу Маннергейму
В разные годы он воевал на стороне Российской империи против Германии и на стороне Германии против СССР
В Петербурге установили мемориальную доску Карлу Маннергейму В разные годы он воевал на стороне Российской империи против Германии и на стороне Германии против СССР
Сергей Иванов — о тотальном импортозамещении в России
Глава администрации президента высказался о международной изоляции страны
Сергей Иванов — о тотальном импортозамещении в России Глава администрации президента высказался о международной изоляции страны
Подольше пожить под санкциями
В администрации президента России считают, что в двусторонних ограничениях есть и плюсы
Подольше пожить под санкциями В администрации президента России считают, что в двусторонних ограничениях есть и плюсы
Сергей Иванов о закручивании гаек в России
Глава президентской администрации рассказал, что думает об общественно-политическом климате в стране