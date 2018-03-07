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Новости

«Противоречит нацбезопасности»: Минпросвещения отказалось вводить обязательный ЕГЭ по иностранному

«Россия не колония»

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Новости

«Противоречит нацбезопасности»: Минпросвещения отказалось вводить обязательный ЕГЭ по иностранному «Россия не колония»

Новости

«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских

Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы

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Новости

«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы

Новости

Рособрнадзор возобновил прием в МГГЭУ

Заведение лишали лицензии за неисполнение предписаний в срок

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Новости

Рособрнадзор возобновил прием в МГГЭУ Заведение лишали лицензии за неисполнение предписаний в срок