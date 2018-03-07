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«Противоречит нацбезопасности»: Минпросвещения отказалось вводить обязательный ЕГЭ по иностранному
«Россия не колония»
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«Противоречит нацбезопасности»: Минпросвещения отказалось вводить обязательный ЕГЭ по иностранному «Россия не колония»
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«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских
Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы
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«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы
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Рособрнадзор возобновил прием в МГГЭУ
Заведение лишали лицензии за неисполнение предписаний в срок
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