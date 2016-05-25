Власти отказались от строительства здания ГЦСИ на Ходынском поле
Вместо музея там обустроят парк
Власти отказались от строительства здания ГЦСИ на Ходынском поле Вместо музея там обустроят парк
Зачем Минкультуры объединяет РОСИЗО и ГЦСИ? The Village узнал, чего ждать от единого центра современного искусства
Зачем Минкультуры объединяет РОСИЗО и ГЦСИ? The Village узнал, чего ждать от единого центра современного искусства
РОСИЗО и Центр современного искусства объединяют
Новую структуру возглавит нынешний руководитель РОСИЗО Сергей Перов