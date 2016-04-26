Расходы фонда «Талант и успех» Сергея Ролдугина за год снизились в четыре раза
Пожертвования в адрес организации уменьшились практически в девять раз
Минобрнауки предложило ужесточить правила выдачи субсидий фонду Ролдугина
В ведомстве хотят лишить права самостоятельно определять размер субсидий
Фонд Ролдугина перестанет платить налоги на выдаваемые гранты
Проект соответствующего постановления разработало правительство России
Подрядчики подали в суд на фонд Ролдугина
Организация оказалась крупным владельцем недвижимости в Сочи
Путин раскритиковал фонд Ролдугина за неэффективный расход средств
По словам главы государства, по назначению фонд использует только 15 % выделенных ему денег
«Панамские архивы» связали офшор друга Путина с делом Магнитского
Эти деньги компания Ролдугина International Media Overseas SA получила за продажу акций «Роснефти»