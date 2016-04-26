Расходы фонда «Талант и успех» Сергея Ролдугина за год снизились в четыре раза
Пожертвования в адрес организации уменьшились практически в девять раз
Расходы фонда «Талант и успех» Сергея Ролдугина за год снизились в четыре раза Пожертвования в адрес организации уменьшились практически в девять раз
Минобрнауки предложило ужесточить правила выдачи субсидий фонду Ролдугина
В ведомстве хотят лишить права самостоятельно определять размер субсидий
Минобрнауки предложило ужесточить правила выдачи субсидий фонду Ролдугина В ведомстве хотят лишить права самостоятельно определять размер субсидий
Фонд Ролдугина перестанет платить налоги на выдаваемые гранты
Проект соответствующего постановления разработало правительство России
Фонд Ролдугина перестанет платить налоги на выдаваемые гранты Проект соответствующего постановления разработало правительство России
Подрядчики подали в суд на фонд Ролдугина
Организация оказалась крупным владельцем недвижимости в Сочи
Подрядчики подали в суд на фонд Ролдугина Организация оказалась крупным владельцем недвижимости в Сочи
Путин раскритиковал фонд Ролдугина за неэффективный расход средств
По словам главы государства, по назначению фонд использует только 15 % выделенных ему денег
Путин раскритиковал фонд Ролдугина за неэффективный расход средств По словам главы государства, по назначению фонд использует только 15 % выделенных ему денег
«Панамские архивы» связали офшор друга Путина с делом Магнитского
Эти деньги компания Ролдугина International Media Overseas SA получила за продажу акций «Роснефти»