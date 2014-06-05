Как в Петербурге запустили серию альтернативных гей-вечеринок Back Room «Пожестче, чем Popoff»
Как в Петербурге запустили серию альтернативных гей-вечеринок Back Room «Пожестче, чем Popoff»
Сергей Жуков: «Я пока вкалываю и очень жду момента, когда буду лежать» Солист группы «Руки вверх!» — о своих барах, кондитерских и точке с шаурмой
Сергей Жуков: «Я пока вкалываю и очень жду момента, когда буду лежать» Солист группы «Руки вверх!» — о своих барах, кондитерских и точке с шаурмой
Фанат хочет забрать у Сергея Жукова бренд и логотип «Руки вверх!»
Он планирует использовать товарный знак, чтобы создать свою собственную группу «Руки вверх!»