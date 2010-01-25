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Drowned World   Мне бы очень хотелось рассказать и показать Вам, любимый мною, город через видение моего друга - фотографа Сергея Михитарова. 

Drowned World
  Мне бы очень хотелось рассказать и показать Вам, любимый мною, город через видение моего друга - фотографа Сергея Михитарова. 