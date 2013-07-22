В Telegram добавили новую возможность для обхода блокировок
Она поможет спасти мессенджер во время изоляции Рунета
В Telegram добавили новую возможность для обхода блокировок Она поможет спасти мессенджер во время изоляции Рунета
Провайдеров предупредили о незаконной установке серверов Google
Предупреждения поступили от Роскомнадзора и ФСБ
Провайдеров предупредили о незаконной установке серверов Google Предупреждения поступили от Роскомнадзора и ФСБ
МИД перенесет сайты посольств и генконсульств России с зарубежных серверов
Теперь все сайты будут выполнены в едином стиле
МИД перенесет сайты посольств и генконсульств России с зарубежных серверов Теперь все сайты будут выполнены в едином стиле
Путин предложил запретить изымать у компаний серверы и жесткие диски
При необходимости сотрудники правоохранительных органов смогут сделать копию данных
Путин предложил запретить изымать у компаний серверы и жесткие диски При необходимости сотрудники правоохранительных органов смогут сделать копию данных
Продажа Virgin America, смертность на производстве и авансы «Билайну»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Продажа Virgin America, смертность на производстве и авансы «Билайну» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Дополненная реальность от Microsoft, рекордная IT-сделка и смартфон от Pepsi
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Дополненная реальность от Microsoft, рекордная IT-сделка и смартфон от Pepsi Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
МГТС заработает на хранении персональных данных
Компания уже начала превращать свои АТС в телехаусы
МГТС заработает на хранении персональных данных Компания уже начала превращать свои АТС в телехаусы
Павел Дуров продал основной дата-центр «ВКонтакте»
Сумма сделки составила около миллиарда рублей
Павел Дуров продал основной дата-центр «ВКонтакте» Сумма сделки составила около миллиарда рублей
Слияние Heinz и Kraft Foods, инвестиции Абрамовича и новый сервис Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Слияние Heinz и Kraft Foods, инвестиции Абрамовича и новый сервис Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Россия обменяет ПО на китайские серверы
Сотрудничество с Китаем должно обезопасить Россию от последствий расширения санкций Запада на IT-отрасль
Россия обменяет ПО на китайские серверы Сотрудничество с Китаем должно обезопасить Россию от последствий расширения санкций Запада на IT-отрасль
Как компании будут обходить закон о защите персональных данных The Village поговорил с представителями IT-индустрии и узнал, кто выиграет от закона и смогут ли зарубежные сервисы работать в России
Минэкономразвития предложило перенести серверы российских интернет-компаний в закрытые города
Это позволит ведомству исполнить сразу два поручения Владимира Путина
Минэкономразвития предложило перенести серверы российских интернет-компаний в закрытые города Это позволит ведомству исполнить сразу два поручения Владимира Путина
В конце 2013 года Lenovo продавала по пять устройств в секунду
Это позволило китайской корпорации достичь рекордной квартальной прибыли в $265,3 млн
В конце 2013 года Lenovo продавала по пять устройств в секунду Это позволило китайской корпорации достичь рекордной квартальной прибыли в $265,3 млн
Цифра дня: $2,3 млрд заплатит Lenovo за серверный бизнес IBM
Примечательно, что в 2005 году компании уже провели аналогичную сделку относительно подразделения IBM по производству персональных компьютеров
Цифра дня: $2,3 млрд заплатит Lenovo за серверный бизнес IBM Примечательно, что в 2005 году компании уже провели аналогичную сделку относительно подразделения IBM по производству персональных компьютеров
FAQ: Где и как разместить сервер? Эксперты H&F продолжают отвечать на вопросы предпринимателей. На этот раз — о том, куда лучше всего поставить веб-сервер компании.
Павел Дуров обвинил украинских чиновников в вымогательстве взятки в размере $100 000
По его мнению, украинцы заслуживают «более высокого интеллектуального и морального уровня своих правителей»
Павел Дуров обвинил украинских чиновников в вымогательстве взятки в размере $100 000 По его мнению, украинцы заслуживают «более высокого интеллектуального и морального уровня своих правителей»
Разработчики российского веб-сервера Nginx привлекли $10 млн
Сейчас он насчитывает уже 123 млн установок и занимает третье место в мире после веб-серверов Apache и Microsoft
Разработчики российского веб-сервера Nginx привлекли $10 млн Сейчас он насчитывает уже 123 млн установок и занимает третье место в мире после веб-серверов Apache и Microsoft
Бывший сервер WikiLeaks выставили на продажу на аукционе eBay
Максимальная ставка за «устройство, изменившее мир», уже достигла 600 000 рублей
Бывший сервер WikiLeaks выставили на продажу на аукционе eBay Максимальная ставка за «устройство, изменившее мир», уже достигла 600 000 рублей
Хостинг-провайдер Rusonyx раздаст старые серверы стартапам
Проект Orangeman направлен на бесплатную раздачу старых серверов и компьютеров тем, кто в них особо нуждается: стартапам, образовательным и медицинским учреждениям, а также иным социальным проектам