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Новости

В Telegram добавили новую возможность для обхода блокировок

Она поможет спасти мессенджер во время изоляции Рунета

0
Новости

В Telegram добавили новую возможность для обхода блокировок Она поможет спасти мессенджер во время изоляции Рунета

Новости

Провайдеров предупредили о незаконной установке серверов Google

Предупреждения поступили от Роскомнадзора и ФСБ

0
Новости

Провайдеров предупредили о незаконной установке серверов Google Предупреждения поступили от Роскомнадзора и ФСБ

Новости

МИД перенесет сайты посольств и генконсульств России с зарубежных серверов

Теперь все сайты будут выполнены в едином стиле

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Новости

МИД перенесет сайты посольств и генконсульств России с зарубежных серверов Теперь все сайты будут выполнены в едином стиле

Новости

Путин предложил запретить изымать у компаний серверы и жесткие диски

При необходимости сотрудники правоохранительных органов смогут сделать копию данных

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Новости

Путин предложил запретить изымать у компаний серверы и жесткие диски При необходимости сотрудники правоохранительных органов смогут сделать копию данных

Новости

Продажа Virgin America, смертность на производстве и авансы «Билайну»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Продажа Virgin America, смертность на производстве и авансы «Билайну» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Дополненная реальность от Microsoft, рекордная IT-сделка и смартфон от Pepsi

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Дополненная реальность от Microsoft, рекордная IT-сделка и смартфон от Pepsi Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

МГТС заработает на хранении персональных данных

Компания уже начала превращать свои АТС в телехаусы

0
Новости

МГТС заработает на хранении персональных данных Компания уже начала превращать свои АТС в телехаусы

Новости

Павел Дуров продал основной дата-центр «ВКонтакте»

Сумма сделки составила около миллиарда рублей

0
Новости

Павел Дуров продал основной дата-центр «ВКонтакте» Сумма сделки составила около миллиарда рублей

Новости

Слияние Heinz и Kraft Foods, инвестиции Абрамовича и новый сервис Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Слияние Heinz и Kraft Foods, инвестиции Абрамовича и новый сервис Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Россия обменяет ПО на китайские серверы

Сотрудничество с Китаем должно обезопасить Россию от последствий расширения санкций Запада на IT-отрасль

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Новости

Россия обменяет ПО на китайские серверы Сотрудничество с Китаем должно обезопасить Россию от последствий расширения санкций Запада на IT-отрасль

Как компании будут обходить закон о защите персональных данных
Hopes & Fears
Как компании будут обходить закон о защите персональных данныхThe Village поговорил с представителями IT-индустрии и узнал, кто выиграет от закона и смогут ли зарубежные сервисы работать в России
3
Как компании будут обходить закон о защите персональных данных
Hopes & Fears

Как компании будут обходить закон о защите персональных данных The Village поговорил с представителями IT-индустрии и узнал, кто выиграет от закона и смогут ли зарубежные сервисы работать в России

Новости

Минэкономразвития предложило перенести серверы российских интернет-компаний в закрытые города

Это позволит ведомству исполнить сразу два поручения Владимира Путина

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Новости

Минэкономразвития предложило перенести серверы российских интернет-компаний в закрытые города Это позволит ведомству исполнить сразу два поручения Владимира Путина

Новости

В конце 2013 года Lenovo продавала по пять устройств в секунду

Это позволило китайской корпорации достичь рекордной квартальной прибыли в $265,3 млн

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Новости

В конце 2013 года Lenovo продавала по пять устройств в секунду Это позволило китайской корпорации достичь рекордной квартальной прибыли в $265,3 млн

Новости

Цифра дня: $2,3 млрд заплатит Lenovo за серверный бизнес IBM

Примечательно, что в 2005 году компании уже провели аналогичную сделку относительно подразделения IBM по производству персональных компьютеров

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Новости

Цифра дня: $2,3 млрд заплатит Lenovo за серверный бизнес IBM Примечательно, что в 2005 году компании уже провели аналогичную сделку относительно подразделения IBM по производству персональных компьютеров

FAQ: Где и как разместить сервер?
Менеджмент
FAQ: Где и как разместить сервер?Эксперты H&F продолжают отвечать на вопросы предпринимателей. На этот раз — о том, куда лучше всего поставить веб-сервер компании.
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FAQ: Где и как разместить сервер?
Менеджмент

FAQ: Где и как разместить сервер? Эксперты H&F продолжают отвечать на вопросы предпринимателей. На этот раз — о том, куда лучше всего поставить веб-сервер компании.

Новости

Павел Дуров обвинил украинских чиновников в вымогательстве взятки в размере $100 000

По его мнению, украинцы заслуживают «более высокого интеллектуального и морального уровня своих правителей»

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Новости

Павел Дуров обвинил украинских чиновников в вымогательстве взятки в размере $100 000 По его мнению, украинцы заслуживают «более высокого интеллектуального и морального уровня своих правителей»

Новости

Разработчики российского веб-сервера Nginx привлекли $10 млн

Сейчас он насчитывает уже 123 млн установок и занимает третье место в мире после веб-серверов Apache и Microsoft

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Новости

Разработчики российского веб-сервера Nginx привлекли $10 млн Сейчас он насчитывает уже 123 млн установок и занимает третье место в мире после веб-серверов Apache и Microsoft

Новости

Бывший сервер WikiLeaks выставили на продажу на аукционе eBay

Максимальная ставка за «устройство, изменившее мир», уже достигла 600 000 рублей

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Бывший сервер WikiLeaks выставили на продажу на аукционе eBay Максимальная ставка за «устройство, изменившее мир», уже достигла 600 000 рублей

Новости

Хостинг-провайдер Rusonyx раздаст старые серверы стартапам

Проект Orangeman направлен на бесплатную раздачу старых серверов и компьютеров тем, кто в них особо нуждается: стартапам, образовательным и медицинским учреждениям, а также иным социальным проектам

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Хостинг-провайдер Rusonyx раздаст старые серверы стартапам Проект Orangeman направлен на бесплатную раздачу старых серверов и компьютеров тем, кто в них особо нуждается: стартапам, образовательным и медицинским учреждениям, а также иным социальным проектам