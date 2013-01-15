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Кто закрывает московские роддомыThe Village выяснил, кому может быть выгодно закрытие минимум 9 из 25 столичных роддомов
Город
Кто закрывает московские роддомы The Village выяснил, кому может быть выгодно закрытие минимум 9 из 25 столичных роддомов
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Сеть клиник «Мать и дитя» заплатит акционерам 300 млн рублей
Это составило 21% от чистой прибыли
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Сеть клиник «Мать и дитя» заплатит акционерам 300 млн рублей Это составило 21% от чистой прибыли
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Экс-владелец банка «КИТ Финанс» Александр Винокуров открывает клинику в «Москва-Сити»
В ближайшее время клиника начнёт принимать пациентов
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