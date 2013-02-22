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Новости

Совладельцы «Двух палочек» откроют ресторанный комплекс в Нью-Йорке

В его создание придётся вложить около $10 млн. Ещё $5 млн потребуются для оплаты аренды помещения на Таймс-сквер

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Новости

Совладельцы «Двух палочек» откроют ресторанный комплекс в Нью-Йорке В его создание придётся вложить около $10 млн. Ещё $5 млн потребуются для оплаты аренды помещения на Таймс-сквер

Новости

Первый франчайзинговый «Макдоналдс» в России откроется в этом году

Он будет расположен в Сибири или в Калининграде

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Новости

Первый франчайзинговый «Макдоналдс» в России откроется в этом году Он будет расположен в Сибири или в Калининграде