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Совладельцы «Двух палочек» откроют ресторанный комплекс в Нью-Йорке
В его создание придётся вложить около $10 млн. Ещё $5 млн потребуются для оплаты аренды помещения на Таймс-сквер
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Совладельцы «Двух палочек» откроют ресторанный комплекс в Нью-Йорке В его создание придётся вложить около $10 млн. Ещё $5 млн потребуются для оплаты аренды помещения на Таймс-сквер
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Первый франчайзинговый «Макдоналдс» в России откроется в этом году
Он будет расположен в Сибири или в Калининграде
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