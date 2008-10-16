Младший сын Чайки займётся выращиванием шампиньонов
Его компания готова вложить 2,5 миллиарда рублей в новый комплекс в Подмосковье, чтобы занять 20 % местного рынка
Грибной мусс из Saxon + Parole Шеф-повар Александр Прошенков рассказывает, как приготовить самое известное блюдо ресторана — мусс из разных грибов с желе из виски
Грибной мусс из Saxon + Parole Шеф-повар Александр Прошенков рассказывает, как приготовить самое известное блюдо ресторана — мусс из разных грибов с желе из виски
Суп-пюре с шампиньонами и картофелем В жизни любой девушки наступает момент, когда она начинает готовить. И этот суп был первый, какой я приготовила. Он очень простой, сытный, быстрый, вкусный и легкий)