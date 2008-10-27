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SHANSONE spb Буквально позавчера! Открылся филиал showroom SHANSONE magazin в Петербурге. Находится он на Невском 16.

SHANSONE spb
Буквально позавчера! Открылся филиал showroom SHANSONE magazin в Петербурге. Находится он на Невском 16.