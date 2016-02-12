Велокофейня «Салют», еще один «Шаурmen» и грузинская кухня на Тверской Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Велокофейня «Салют», еще один «Шаурmen» и грузинская кухня на Тверской Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Устричный бар Lure, фуд-корт у «Аптекарского огорода» и шаурма Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Устричный бар Lure, фуд-корт у «Аптекарского огорода» и шаурма Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Wine and Dine, новый «Винный базар» и пицца на «Менделеевской» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Wine and Dine, новый «Винный базар» и пицца на «Менделеевской» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Владелец «Чайхона №1» открыл кафе «Шаурмен»
Главным блюдом в заведении является шаурма, мясо для которой готовят на углях