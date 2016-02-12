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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Велокофейня «Салют», еще один «Шаурmen» и грузинская кухня на Тверской
Велокофейня «Салют», еще один «Шаурmen» и грузинская кухня на Тверской Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Велокофейня «Салют», еще один «Шаурmen» и грузинская кухня на Тверской

Велокофейня «Салют», еще один «Шаурmen» и грузинская кухня на Тверской
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Устричный бар Lure, фуд-корт у «Аптекарского огорода» и шаурма
Устричный бар Lure, фуд-корт у «Аптекарского огорода» и шаурма Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Устричный бар Lure, фуд-корт у «Аптекарского огорода» и шаурма

Устричный бар Lure, фуд-корт у «Аптекарского огорода» и шаурма
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Wine and Dine, новый «Винный базар» и пицца на «Менделеевской»
Wine and Dine, новый «Винный базар» и пицца на «Менделеевской» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Wine and Dine, новый «Винный базар» и пицца на «Менделеевской»

Wine and Dine, новый «Винный базар» и пицца на «Менделеевской»
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона»
Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона»

Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона»
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Владелец «Чайхона №1» открыл кафе «Шаурмен»

Главным блюдом в заведении является шаурма, мясо для которой готовят на углях

Владелец «Чайхона №1» открыл кафе «Шаурмен»