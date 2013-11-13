Обнародована программа к открытию Года языка и литературы Великобритании и России
В Третьяковской галерее открывается выставка английского портрета
Обнародована программа к открытию Года языка и литературы Великобритании и России В Третьяковской галерее открывается выставка английского портрета
В России начался проект «Шекспириада»
Весь год будут идти конкурсы по произведениям Шекспира, а победители поедут на краткосрочные курсы по английскому языку
В России начался проект «Шекспириада» Весь год будут идти конкурсы по произведениям Шекспира, а победители поедут на краткосрочные курсы по английскому языку
В кинотеатрах начали показывать спектакль Королевской шекспировской компании
Спектакль «Ричард II» Королевской шекспировской компании (RSC) начали показывать в кинотеатрах Москвы и Петербурга.
В кинотеатрах начали показывать спектакль Королевской шекспировской компании Спектакль «Ричард II» Королевской шекспировской компании (RSC) начали показывать в кинотеатрах Москвы и Петербурга.
Фильмы недели: «12 лет рабства», «Холодное сердце», «Много шума из ничего» Американская история ужасов, Шекспир в руках режиссёра «Мстителей» и комик-снеговик на страже девичьего счастья — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели: «12 лет рабства», «Холодное сердце», «Много шума из ничего» Американская история ужасов, Шекспир в руках режиссёра «Мстителей» и комик-снеговик на страже девичьего счастья — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Планы на зиму: 30 фильмов Джон Сноу против вулкана, Бильбо Бэггинс против дракона, новые братья Коэны, Скорсезе и Клуни, последний фильм Германа и возвращение Бэтмена в числе киноновинок зимы 2013−2014.
Планы на зиму: 30 фильмов Джон Сноу против вулкана, Бильбо Бэггинс против дракона, новые братья Коэны, Скорсезе и Клуни, последний фильм Германа и возвращение Бэтмена в числе киноновинок зимы 2013−2014.
Ссылки дня: Генератор статусов, охранники в ночных клубах и искусственный пенис Майка Тайсона
Мини-фильм Stereotactic, тест на знание пьес Шекспира и генератор статусов в Facebook — в наших «Ссылках дня».