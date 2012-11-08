На улице Чаянова в центре Москвы ввели двустороннее движение
В ЦОДД рекомендуют водителям быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков
На улице Чаянова в центре Москвы ввели двустороннее движение В ЦОДД рекомендуют водителям быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков
Cхема движения в районе Таганской площади изменится с 20 ноября
В ближайшее время установят информационные щиты, сообщающие об изменениях
Cхема движения в районе Таганской площади изменится с 20 ноября В ближайшее время установят информационные щиты, сообщающие об изменениях
В Москве 7 ноября изменятся маршруты общественного транспорта
Все изменения будут действовать до окончания мероприятий
В Москве 7 ноября изменятся маршруты общественного транспорта Все изменения будут действовать до окончания мероприятий
Из-за фестиваля Park Live и ремонтных работ в Москве перекроют несколько улиц
Автомобилистам рекомендуется заранее планировать свой маршрут
Из-за фестиваля Park Live и ремонтных работ в Москве перекроют несколько улиц Автомобилистам рекомендуется заранее планировать свой маршрут
На МЖД изменили схему прохода на станцию Солнечная Также для прохода закрыли пешеходный мост
На 448 улицах в центре Москвы изменится схема движения
Основные работы по изменению организации дорожного движения проведут до 1 октября 2015 года
На 448 улицах в центре Москвы изменится схема движения Основные работы по изменению организации дорожного движения проведут до 1 октября 2015 года
Барыковский и Гагаринский переулки могут стать односторонними
Центр организации дорожного движения предлагает разрешить движение по двум переулкам в районе «Кропоткинской».