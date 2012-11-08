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Новости

На улице Чаянова в центре Москвы ввели двустороннее движение

В ЦОДД рекомендуют водителям быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков

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Новости

На улице Чаянова в центре Москвы ввели двустороннее движение В ЦОДД рекомендуют водителям быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков

Новости

Cхема движения в районе Таганской площади изменится с 20 ноября

В ближайшее время установят информационные щиты, сообщающие об изменениях

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Новости

Cхема движения в районе Таганской площади изменится с 20 ноября В ближайшее время установят информационные щиты, сообщающие об изменениях

Новости

В Москве 7 ноября изменятся маршруты общественного транспорта

Все изменения будут действовать до окончания мероприятий

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Новости

В Москве 7 ноября изменятся маршруты общественного транспорта Все изменения будут действовать до окончания мероприятий

Новости

Из-за фестиваля Park Live и ремонтных работ в Москве перекроют несколько улиц

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать свой маршрут

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Новости

Из-за фестиваля Park Live и ремонтных работ в Москве перекроют несколько улиц Автомобилистам рекомендуется заранее планировать свой маршрут

Новости

На МЖД изменили схему прохода на станцию Солнечная

Также для прохода закрыли пешеходный мост

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Новости

На МЖД изменили схему прохода на станцию Солнечная Также для прохода закрыли пешеходный мост

Транспорт

На 448 улицах в центре Москвы изменится схема движения

Основные работы по изменению организации дорожного движения проведут до 1 октября 2015 года

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Транспорт

На 448 улицах в центре Москвы изменится схема движения Основные работы по изменению организации дорожного движения проведут до 1 октября 2015 года

Транспорт

Барыковский и Гагаринский переулки могут стать односторонними

Центр организации дорожного движения предлагает разрешить движение по двум переулкам в районе «Кропоткинской».

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Транспорт

Барыковский и Гагаринский переулки могут стать односторонними Центр организации дорожного движения предлагает разрешить движение по двум переулкам в районе «Кропоткинской».