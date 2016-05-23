В парке Горького установили трапецию для воздушного полета
Конструкция стала частью школы воздушной гимнастики
В парке Горького установили трапецию для воздушного полета Конструкция стала частью школы воздушной гимнастики
В парке Горького откроется школа воздушной гимнастики
Раньше она располагалась в «Лужниках»
В парке Горького откроется школа воздушной гимнастики Раньше она располагалась в «Лужниках»
В «Лужниках» открывается школа воздушной гимнастики
Школа набирает всех желающих в возрасте от четырёх лет