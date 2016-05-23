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В парке Горького установили трапецию для воздушного полета

Конструкция стала частью школы воздушной гимнастики

В парке Горького установили трапецию для воздушного полета
Конструкция стала частью школы воздушной гимнастики

В парке Горького откроется школа воздушной гимнастики

Раньше она располагалась в «Лужниках»

В парке Горького откроется школа воздушной гимнастики
Раньше она располагалась в «Лужниках»

В «Лужниках» открывается школа воздушной гимнастики

Школа набирает всех желающих в возрасте от четырёх лет

В «Лужниках» открывается школа воздушной гимнастики
Школа набирает всех желающих в возрасте от четырёх лет