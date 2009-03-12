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Скажи кризису FAS В самый разгар этого простигосподи финансового кризиса, как и ожидалось, креатива рождается все больше, идеи все интереснее.

Скажи кризису FAS
В самый разгар этого простигосподи финансового кризиса, как и ожидалось, креатива рождается все больше, идеи все интереснее.