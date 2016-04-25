На сходе против застройки сквера в Останкинском районе задержали двух муниципальных депутатов
Сегодня на улицу Цандера приехала строительная техника
На сходе против застройки сквера в Останкинском районе задержали двух муниципальных депутатов Сегодня на улицу Цандера приехала строительная техника
Возле здания ФСБ задержали участников схода против войны и произвола силовиков
Всего задержали 12 человек, один из них несовершеннолетний
Возле здания ФСБ задержали участников схода против войны и произвола силовиков Всего задержали 12 человек, один из них несовершеннолетний
В Москве начался народный сход в защиту Таганской АТС (обновлено)
Сход проходит в формате встречи с депутатами