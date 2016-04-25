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На сходе против застройки сквера в Останкинском районе задержали двух муниципальных депутатов

Сегодня на улицу Цандера приехала строительная техника

На сходе против застройки сквера в Останкинском районе задержали двух муниципальных депутатов
Сегодня на улицу Цандера приехала строительная техника

Возле здания ФСБ задержали участников схода против войны и произвола силовиков

Всего задержали 12 человек, один из них несовершеннолетний

Возле здания ФСБ задержали участников схода против войны и произвола силовиков
Всего задержали 12 человек, один из них несовершеннолетний

В Москве начался народный сход в защиту Таганской АТС (обновлено)

Сход проходит в формате встречи с депутатами

В Москве начался народный сход в защиту Таганской АТС (обновлено)
Сход проходит в формате встречи с депутатами