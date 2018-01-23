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Новости

Штаб-квартиру «Яндекса» эвакуировали из-за звонка о бомбе

Информацию передали в спецслужбы

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Новости

Штаб-квартиру «Яндекса» эвакуировали из-за звонка о бомбе Информацию передали в спецслужбы