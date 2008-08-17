Нежный яблочный штрудель Наверняка при слове «Австрия» вы сразу же подумаете о Вене, вальсе, и, безусловно, о вкуснейшем яблочном венском штруделе, ведь венская выпечка – одна из самых шикарных в мире. Вместо словосочетания «австрийская кухня» чаще используется понятие «венская кухня».