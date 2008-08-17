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На Патриарших прудах открылось кафе с венским штруделем

На Малой Бронной заработало небольшое кафе Strudel.

На Патриарших прудах открылось кафе с венским штруделем
На Малой Бронной заработало небольшое кафе Strudel.

Нежный яблочный штрудель Наверняка при слове «Австрия» вы сразу же подумаете о Вене, вальсе, и, безусловно, о вкуснейшем яблочном венском штруделе, ведь венская выпечка – одна из самых шикарных в мире. Вместо словосочетания «австрийская кухня» чаще используется понятие «венская кухня».

Нежный яблочный штрудель
Наверняка при слове «Австрия» вы сразу же подумаете о Вене, вальсе, и, безусловно, о вкуснейшем яблочном венском штруделе, ведь венская выпечка – одна из самых шикарных в мире. Вместо словосочетания «австрийская кухня» чаще используется понятие «венская кухня».