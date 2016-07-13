«Собянин! Жители требуют тишины!»: Разрешился ли конфликт на Патриарших The Village проследил историю противостояния местных жителей и ресторанного бизнеса в центре Москвы
«Собянин! Жители требуют тишины!»: Разрешился ли конфликт на Патриарших The Village проследил историю противостояния местных жителей и ресторанного бизнеса в центре Москвы
Урбанист Пётр Иванов — о причинах конфликта на Патриарших The Village узнал у эксперта, как можно разрешить противостояние местных жителей и владельцев ресторанов в центре Москвы