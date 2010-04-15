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Рестораны
Кофе с Викой Газинской
The Village пригласил дизайнера Вику Газинскую, известную своей любовью к хорошему кофе, составить гид по лучшему капучино и эспрессо в Москве.
Рестораны
Кофе с Викой Газинской
The Village пригласил дизайнера Вику Газинскую, известную своей любовью к хорошему кофе, составить гид по лучшему капучино и эспрессо в Москве.