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Кофе с Викой Газинской
Кофе с Викой Газинской The Village пригласил дизайнера Вику Газинскую, известную своей любовью к хорошему кофе, составить гид по&nbsp;лучшему капучино и&nbsp;эспрессо в&nbsp;Москве.
Кофе с Викой Газинской

Кофе с Викой Газинской
The Village пригласил дизайнера Вику Газинскую, известную своей любовью к хорошему кофе, составить гид по&nbsp;лучшему капучино и&nbsp;эспрессо в&nbsp;Москве.