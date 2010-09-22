У Московского центрального кольца появилась своя символика
Cимволы МЦК разместят на дверях у входа на станции, в досмотровых зонах и на информационных табло
У Московского центрального кольца появилась своя символика Cимволы МЦК разместят на дверях у входа на станции, в досмотровых зонах и на информационных табло
Символику Москвы запретят использовать в порнографии
Соответствующее положение содержится в проекте постановления департамента культурного наследия Москвы
Символику Москвы запретят использовать в порнографии Соответствующее положение содержится в проекте постановления департамента культурного наследия Москвы
Москва выберет 12 символов ЦАО Общественный совет Москвы организовал конкурс "12 символов ЦАО". До 15 октября все желающие смогут прислать свои предложения