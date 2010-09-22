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У Московского центрального кольца появилась своя символика

Cимволы МЦК разместят на дверях у входа на станции, в досмотровых зонах и на информационных табло

У Московского центрального кольца появилась своя символика
Cимволы МЦК разместят на дверях у входа на станции, в досмотровых зонах и на информационных табло

Символику Москвы запретят использовать в порнографии

Соответствующее положение содержится в проекте постановления департамента культурного наследия Москвы

Символику Москвы запретят использовать в порнографии
Соответствующее положение содержится в проекте постановления департамента культурного наследия Москвы

Москва выберет 12 символов ЦАО Общественный совет Москвы организовал конкурс "12 символов ЦАО". До 15 октября все желающие смогут прислать свои предложения

Москва выберет 12 символов ЦАО
Общественный совет Москвы организовал конкурс "12 символов ЦАО". До 15 октября все желающие смогут прислать свои предложения