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Россия заняла четвертое место в мире по военным расходам

За год траты выросли на 4,5 %

Россия заняла четвертое место в мире по военным расходам
За год траты выросли на 4,5 %