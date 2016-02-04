Кинопремьеры
Между Ирландией и Америкой: Из чего состоит «Бруклин» Сирша Ронан, Монреаль и народные песни — разбираем на части главный фильм недели в кино
Кинопремьеры
Между Ирландией и Америкой: Из чего состоит «Бруклин» Сирша Ронан, Монреаль и народные песни — разбираем на части главный фильм недели в кино
Фильмы недели
«Бруклин», «Затмение», «И грянул шторм»Оскаровская номинация Сирши Ронан, Эмма Уотсон в глубинке и фильм-катастрофа с Крисом Пайном — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
Фильмы недели