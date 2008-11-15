11 блогов и много колёс Сначала был девственно чистый Гугл-Ридер, который казался совершенно бесполезным. Единственное, что я придумала, это добавить туда fffound. Но вскоре я наткнулась на украинский блог Bike Future, а там обнаружила ссылку на Copenhagenize.com, с него попала на Copenhagen Cycle Chic и как-то совершенно незаметно у меня в подписке оказалось около 20 велоблогов.