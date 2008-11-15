11 блогов и много колёс Сначала был девственно чистый Гугл-Ридер, который казался совершенно бесполезным. Единственное, что я придумала, это добавить туда fffound. Но вскоре я наткнулась на украинский блог Bike Future, а там обнаружила ссылку на Copenhagenize.com, с него попала на Copenhagen Cycle Chic и как-то совершенно незаметно у меня в подписке оказалось около 20 велоблогов.
11 блогов и много колёс Сначала был девственно чистый Гугл-Ридер, который казался совершенно бесполезным. Единственное, что я придумала, это добавить туда fffound. Но вскоре я наткнулась на украинский блог Bike Future, а там обнаружила ссылку на Copenhagenize.com, с него попала на Copenhagen Cycle Chic и как-то совершенно незаметно у меня в подписке оказалось около 20 велоблогов.
Продуманный швед Куда сложить покупки или поставить сумку? Или, например, куда деть шлем, когда вы припарковали велосипед и идёте по делам? Брать с собой? По просьбе компании Skeppshult шведский дизайнер Бьёрн Дальстрём (Björn Dahlström) дал ответы на все вопросы, не только придумав новую модель велосипеда, но и позаботившись о всех возможных аксессуарах, будь то корзинка, багажник или специальный...
Продуманный швед Куда сложить покупки или поставить сумку? Или, например, куда деть шлем, когда вы припарковали велосипед и идёте по делам? Брать с собой? По просьбе компании Skeppshult шведский дизайнер Бьёрн Дальстрём (Björn Dahlström) дал ответы на все вопросы, не только придумав новую модель велосипеда, но и позаботившись о всех возможных аксессуарах, будь то корзинка, багажник или специальный...
Двухколёсный Париж О французской столице не написал только ленивый. Там и Лувр, и Эйфелева башня, и Центр Жоржа Помпиду. А ещё Елисейские поля, батоны растут на деревьях, а утро начинается с вина и круассана. Ну, как-то так. Я почти не соврала.