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«Большая тройка» займётся совместным развитием LTE в России
Операторы готовятся к совместному использованию частот в регионах
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«Большая тройка» займётся совместным развитием LTE в России Операторы готовятся к совместному использованию частот в регионах
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Бренд Yota может исчезнуть в результате поглощения «МегаФоном»
Сотовый оператор не видит смысла в развитии двух торговых марок одновременно
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Бренд Yota может исчезнуть в результате поглощения «МегаФоном» Сотовый оператор не видит смысла в развитии двух торговых марок одновременно
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«МегаФон» приобретёт компанию «Скартел» за $1,18 млрд
Эту сумму оператору необходимо выполнить в ближайшие два года
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«МегаФон» приобретёт компанию «Скартел» за $1,18 млрд Эту сумму оператору необходимо выполнить в ближайшие два года
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Основатели Yota собираются выйти из холдинга Garsdale
Принадлежащие им 13,5% компании оцениваются на сумму от $1,4 до $1,9 млрд
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Основатели Yota собираются выйти из холдинга Garsdale Принадлежащие им 13,5% компании оцениваются на сумму от $1,4 до $1,9 млрд
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«МегаФону» разрешили приобрести LTE-оператора «Скартел»
Это позволит оператору существенно расширить возможности использования мобильного интернета
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