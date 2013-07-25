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Новости

«Большая тройка» займётся совместным развитием LTE в России

Операторы готовятся к совместному использованию частот в регионах

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Новости

«Большая тройка» займётся совместным развитием LTE в России Операторы готовятся к совместному использованию частот в регионах

Новости

Бренд Yota может исчезнуть в результате поглощения «МегаФоном»

Сотовый оператор не видит смысла в развитии двух торговых марок одновременно

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Бренд Yota может исчезнуть в результате поглощения «МегаФоном» Сотовый оператор не видит смысла в развитии двух торговых марок одновременно

Новости

«МегаФон» приобретёт компанию «Скартел» за $1,18 млрд

Эту сумму оператору необходимо выполнить в ближайшие два года

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Новости

«МегаФон» приобретёт компанию «Скартел» за $1,18 млрд Эту сумму оператору необходимо выполнить в ближайшие два года

Новости

Основатели Yota собираются выйти из холдинга Garsdale

Принадлежащие им 13,5% компании оцениваются на сумму от $1,4 до $1,9 млрд

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Основатели Yota собираются выйти из холдинга Garsdale Принадлежащие им 13,5% компании оцениваются на сумму от $1,4 до $1,9 млрд

Новости

«МегаФону» разрешили приобрести LTE-оператора «Скартел»

Это позволит оператору существенно расширить возможности использования мобильного интернета

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Новости

«МегаФону» разрешили приобрести LTE-оператора «Скартел» Это позволит оператору существенно расширить возможности использования мобильного интернета