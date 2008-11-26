Юбилейная Snickers Urbania'10 Десять лет фестиваль SNICKERS® URБANиЯ шествовал по стране, собирая на асфальтированных площадках крупнейших городов России самую продвинутую и активную молодежь страны, каждое лето привозя с собой море драйва и тонны позитива.
Юбилейная Snickers Urbania'10 Десять лет фестиваль SNICKERS® URБANиЯ шествовал по стране, собирая на асфальтированных площадках крупнейших городов России самую продвинутую и активную молодежь страны, каждое лето привозя с собой море драйва и тонны позитива.
Новый номер журнала Досkи Оnline 58(4) В последнем номере уходящего года журнал "Доски" подводит итоги. В этот непростой для индустрии год было много приятных моментов и событий, но самое главное, что всегда «держало» нашу хрупкую российскую skate&snow индустрию – это люди! Благодаря преданности делу и энтузиазму наших райдеров, скейтеров, фотографов, авторов, партнеров и рекламодателей мы сумели выстоять, и продолжаем...
Новый номер журнала Досkи Оnline 58(4) В последнем номере уходящего года журнал "Доски" подводит итоги. В этот непростой для индустрии год было много приятных моментов и событий, но самое главное, что всегда «держало» нашу хрупкую российскую skate&snow индустрию – это люди! Благодаря преданности делу и энтузиазму наших райдеров, скейтеров, фотографов, авторов, партнеров и рекламодателей мы сумели выстоять, и продолжаем...
Tony Hawk Show 09 Еще 30 лет назад вряд ли кто-либо мог подумать, что из ранга отвязного уличного хулиганства скейтбординг превратится в столь масштабное движение, которому откроются двери величественных архитектурных сооружений мира и сердца тысячной толпы. В то же самое время неуверенный в себе американский подросток наверняка не представлял, что когда-нибудь под его именем будет проходить главное...
Tony Hawk Show 09 Еще 30 лет назад вряд ли кто-либо мог подумать, что из ранга отвязного уличного хулиганства скейтбординг превратится в столь масштабное движение, которому откроются двери величественных архитектурных сооружений мира и сердца тысячной толпы. В то же самое время неуверенный в себе американский подросток наверняка не представлял, что когда-нибудь под его именем будет проходить главное...
Взрослые игры Tony Hawk Исторически так сложилось, что не смотря на свою явную доступность миллионам, субкультурные виды спорта не ставят появление новых звезд на поток. Если попросить перечислить имена известных футболистов, каждый из нас легко выдаст не дюжий список игроков. В случае со сноубордингом в голове у простых обывателей худо бедно всплывают Шон Уйат и Трэвис Райс, а скейтбординг хронически и...
Взрослые игры Tony Hawk Исторически так сложилось, что не смотря на свою явную доступность миллионам, субкультурные виды спорта не ставят появление новых звезд на поток. Если попросить перечислить имена известных футболистов, каждый из нас легко выдаст не дюжий список игроков. В случае со сноубордингом в голове у простых обывателей худо бедно всплывают Шон Уйат и Трэвис Райс, а скейтбординг хронически и...
Офис Evil Empire На этот раз к уже немаленькому списку интересных офисов на Look At Me отнесем и офис российской компании с интригующим названием – «Империя Зла».
Офис Evil Empire На этот раз к уже немаленькому списку интересных офисов на Look At Me отнесем и офис российской компании с интригующим названием – «Империя Зла».
Kwin Mag 4 Почти весь ноябрь лил дождь. В такую погоду заниматься можно разве что скимбордингом (skimboard). Были солнечные дни, в которые мы старались отснять «за весь месяц». И это было примерно так: встаешь в 6 утра, едешь через весь город на грань, снять на которой надо до 9 утра, потому что потом охранник прогонит. Потом в другой конец города, чтобы договориться с охранниками о съемке...