Юбилейная Snickers Urbania'10 Десять лет фестиваль SNICKERS® URБANиЯ шествовал по стране, собирая на асфальтированных площадках крупнейших городов России самую продвинутую и активную молодежь страны, каждое лето привозя с собой море драйва и тонны позитива.
William Spencer В каждом виде спорте есть люди, которые расширяют его границы. Границы возможного. Для скейтбординга это - количество ступеней, высота гэпов, сложность трюков и прочее. Но так же есть люди, которые расширяют само понятия спорта. Показательна история прыжков в высоту - Роберт Гуч в 1859 году изобрел всем известный способ прыжка - "ножницы", чем отодвинул предел человеческих возможностей...
Kwin Mag 4 Почти весь ноябрь лил дождь. В такую погоду заниматься можно разве что скимбордингом (skimboard). Были солнечные дни, в которые мы старались отснять «за весь месяц». И это было примерно так: встаешь в 6 утра, едешь через весь город на грань, снять на которой надо до 9 утра, потому что потом охранник прогонит. Потом в другой конец города, чтобы договориться с охранниками о съемке...