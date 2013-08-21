Чердак для вещей ваших бывших
Теперь весь багаж, оставшийся после расставания, можно легко сдать на склад
Чердак для вещей ваших бывших Теперь весь багаж, оставшийся после расставания, можно легко сдать на склад
Медленный мувер: Тестируем сервис хранения вещей «Чердак» Ехать на склад не надо, но понервничать все равно придется
На юге Москвы построили комплекс театрально-художественных мастерских
Одно из зданий станет складом главных театров
На юге Москвы построили комплекс театрально-художественных мастерских Одно из зданий станет складом главных театров
Московские склады опустели до рекордного уровня
Компании существенно сократили товарные запасы из-за кризиса
Московские склады опустели до рекордного уровня Компании существенно сократили товарные запасы из-за кризиса
eBay и Wikimart будут вместе поставлять китайские товары россиянам
Совокупные инвестиции в этот проект составляют $2–5 млн
eBay и Wikimart будут вместе поставлять китайские товары россиянам Совокупные инвестиции в этот проект составляют $2–5 млн
На овощебазе в Бирюлёво гниют продукты на 3 млрд рублей
Арендаторам не разрешают вывозить фуры с овощебазы «Покровская», на территории которой сейчас ведутся следственные мероприятия
На овощебазе в Бирюлёво гниют продукты на 3 млрд рублей Арендаторам не разрешают вывозить фуры с овощебазы «Покровская», на территории которой сейчас ведутся следственные мероприятия
Интернет-магазин одежды и обуви Otto потратит 50 млн евро на логистику
Предполагается, что создание новых складов позволит довести прибыль компании до миллиарда евро