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Новости

Чердак для вещей ваших бывших

Теперь весь багаж, оставшийся после расставания, можно легко сдать на склад

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Новости

Чердак для вещей ваших бывших Теперь весь багаж, оставшийся после расставания, можно легко сдать на склад

Медленный мувер: Тестируем сервис хранения вещей «Чердак»
Новое
Медленный мувер: Тестируем сервис хранения вещей «Чердак»Ехать на склад не надо, но понервничать все равно придется
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Медленный мувер: Тестируем сервис хранения вещей «Чердак»
Новое

Медленный мувер: Тестируем сервис хранения вещей «Чердак» Ехать на склад не надо, но понервничать все равно придется

Новости

На юге Москвы построили комплекс театрально-художественных мастерских

Одно из зданий станет складом главных театров

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Новости

На юге Москвы построили комплекс театрально-художественных мастерских Одно из зданий станет складом главных театров

Новости

Московские склады опустели до рекордного уровня

Компании существенно сократили товарные запасы из-за кризиса

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Новости

Московские склады опустели до рекордного уровня Компании существенно сократили товарные запасы из-за кризиса

Новости

eBay и Wikimart будут вместе поставлять китайские товары россиянам

Совокупные инвестиции в этот проект составляют $2–5 млн

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Новости

eBay и Wikimart будут вместе поставлять китайские товары россиянам Совокупные инвестиции в этот проект составляют $2–5 млн

Новости

На овощебазе в Бирюлёво гниют продукты на 3 млрд рублей

Арендаторам не разрешают вывозить фуры с овощебазы «Покровская», на территории которой сейчас ведутся следственные мероприятия

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Новости

На овощебазе в Бирюлёво гниют продукты на 3 млрд рублей Арендаторам не разрешают вывозить фуры с овощебазы «Покровская», на территории которой сейчас ведутся следственные мероприятия

Новости

Интернет-магазин одежды и обуви Otto потратит 50 млн евро на логистику

Предполагается, что создание новых складов позволит довести прибыль компании до миллиарда евро

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Новости

Интернет-магазин одежды и обуви Otto потратит 50 млн евро на логистику Предполагается, что создание новых складов позволит довести прибыль компании до миллиарда евро