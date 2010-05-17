Увеличить максимально допустимую скорость на платных трассах до 150 километров в час
«Такая великая страна, как наша, имеет на это право право»
Наказывать водителей «успокоительными остановками» за превышение скорости
Ранее такие санкции для нарушителей появились в Эстонии
В России введут ГОСТ для дорог с разрешенной скоростью 130 километров в час
Сейчас с такой скоростью можно ездить на участках трасс М-4 «Дон» и М-11 Москва — Санкт-Петербург
Операторы с наибольшей скоростью интернета
Компания Ookla объявила победителя Speedtest Awards
Операторы с наибольшей скоростью передачи данных
Средняя скорость передачи данных в сетях 4G выросла на 40 %
Средняя скорость потока машин увеличилась благодаря программе «Моя улица»
На благоустроенных улицах также стали больше фотографироваться
«Яндекс.Навигатор» стал учитывать скорость разных потоков машин
Это позволит определить оптимальный вариант пути
Скорость движения в центре Москвы хотят ограничить 50 километрами в час
Начать планируется с Бульварного кольца
«Почта России» начала доставлять посылки по Москве на следующий день
Стоимость посылки — от 180 рублей
В Москве могут снизить максимально разрешенную скорость движения автомобилей
С инициативой выступил глава Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев
Ограничить скорость на МКАД до 80 километров в час
С таким предложением выступили в московском управлении ГИБДД
В Москве появилась «зона спокойного движения» с ограничением скорости 40 километров в час
«Зону спокойного движения» организовали на Пушечной улице на всём её протяжении — от Лубянской площади до Неглинной улицы
Средняя скорость автомобилей на МКАД
За первые три месяца 2015 года средняя скорость движения транспорта на МКАД выросла на 12 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Скорость движения в пределах Бульварного кольца не будут ограничивать до 40 километров в час
Ограничение решили не вводить, так как москвичи выступили против
В Москве 31 мая пройдёт велопарад
Участники парада проедут по Садовому и Бульварному кольцу со скоростью не выше 15 километров в час
Почему электрички очень медленно подъезжают к конечным станциям? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
В московском метро увеличилась скорость поездов
На некоторых участках подземки скорость движения составов выросла в среднем на 10 километров в час
На Пятницкой, Покровке и Маросейке пустят новые троллейбусы с автономным ходом
Новые троллейбусы способны развивать скорость в 40 километров в час
Вернуть штраф за превышение скорости на 10 километров в час
Штрафовать за такое нарушение предлагают на 500 рублей
Собянин пообещал не снижать скорость внутри Бульварного кольца
Максимально разрешённую скорость внутри Бульварного кольца не станут снижать до 40 километров в час
На московских дорогах появятся новые камеры контроля скорости
Новые камеры будут замерять не текущую, а среднюю скорость автомобилей
Москвичам предложили выбрать скоростной режим внутри Бульварного кольца
Проголосовать за скоростной режим в центре города можно на портале городских референдумов «Активный гражданин»
Ярославское шоссе ускорят в октябре
С конца августа на федеральных трассах начнут увеличивать максимально разрешенную скорость до 110 километров в час.
На трассе «Дон» разрешат разгоняться до 130 км/ч
Разрешённую скорость на участке трассы «Дон» повысят до 130 километров в час с 1 августа.
Скорость на магистралях увеличат
Разгоняться на магистралях можно будет до 130 километров в час.
Ленинградский проспект ускорят до 80 километров в час
Максимально разрешённую скорость на нескольких московских магистралях с 1 августа увеличат до 80 километров в час.
На разных полосах МКАД хотят ввести разные скоростные режимы
Экспертный центр Probok.net предложил сделать разные скоростные режимы на одной и той же магистрали.
Ленинградку и Звенигородку ускорят
На Ленинградском проспекте, Звенигородском шоссе, улице Мневники и проспекте Маршала Жукова в рамках эксперимента разрешат ездить быстрее.
Департамент транспорта задумал повысить предельную скорость на магистралях
Мнение автовладельцев об изменении скоростных режимов заинтересовало московский департамент транспорта.
Скорость на магистралях хотят увеличить до 130 километров в час
МВД России хочет увеличить предельно допустимую скорость на автомагистралях до 130 километров в час.