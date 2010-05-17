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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Увеличить максимально допустимую скорость на платных трассах до 150 километров в час

«Такая великая страна, как наша, имеет на это право право»

Увеличить максимально допустимую скорость на платных трассах до 150 километров в час

Наказывать водителей «успокоительными остановками» за превышение скорости

Ранее такие санкции для нарушителей появились в Эстонии

Наказывать водителей «успокоительными остановками» за превышение скорости

В России введут ГОСТ для дорог с разрешенной скоростью 130 километров в час

Сейчас с такой скоростью можно ездить на участках трасс М-4 «Дон» и М-11 Москва — Санкт-Петербург

В России введут ГОСТ для дорог с разрешенной скоростью 130 километров в час

Операторы с наибольшей скоростью интернета

Компания Ookla объявила победителя Speedtest Awards

Операторы с наибольшей скоростью интернета

Операторы с наибольшей скоростью передачи данных

Средняя скорость передачи данных в сетях 4G выросла на 40 %

Операторы с наибольшей скоростью передачи данных

Средняя скорость потока машин увеличилась благодаря программе «Моя улица»

На благоустроенных улицах также стали больше фотографироваться

Средняя скорость потока машин увеличилась благодаря программе «Моя улица»

«Яндекс.Навигатор» стал учитывать скорость разных потоков машин

Это позволит определить оптимальный вариант пути

«Яндекс.Навигатор» стал учитывать скорость разных потоков машин

Скорость движения в центре Москвы хотят ограничить 50 километрами в час

Начать планируется с Бульварного кольца

Скорость движения в центре Москвы хотят ограничить 50 километрами в час

«Почта России» начала доставлять посылки по Москве на следующий день

Стоимость посылки — от 180 рублей

«Почта России» начала доставлять посылки по Москве на следующий день

В Москве могут снизить максимально разрешенную скорость движения автомобилей

С инициативой выступил глава Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев

В Москве могут снизить максимально разрешенную скорость движения автомобилей

Ограничить скорость на МКАД до 80 километров в час

С таким предложением выступили в московском управлении ГИБДД

Ограничить скорость на МКАД до 80 километров в час

В Москве появилась «зона спокойного движения» с ограничением скорости 40 километров в час

«Зону спокойного движения» организовали на Пушечной улице на всём её протяжении — от Лубянской площади до Неглинной улицы

В Москве появилась «зона спокойного движения» с ограничением скорости 40 километров в час

Средняя скорость автомобилей на МКАД

За первые три месяца 2015 года средняя скорость движения транспорта на МКАД выросла на 12 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Средняя скорость автомобилей на МКАД

Скорость движения в пределах Бульварного кольца не будут ограничивать до 40 километров в час

Ограничение решили не вводить, так как москвичи выступили против

Скорость движения в пределах Бульварного кольца не будут ограничивать до 40 километров в час

В Москве 31 мая пройдёт велопарад

Участники парада проедут по Садовому и Бульварному кольцу со скоростью не выше 15 километров в час

В Москве 31 мая пройдёт велопарад

Почему электрички очень медленно подъезжают к конечным станциям?
Почему электрички очень медленно подъезжают к конечным станциям? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Почему электрички очень медленно подъезжают к конечным станциям?

Почему электрички очень медленно подъезжают к конечным станциям?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

В московском метро увеличилась скорость поездов

На некоторых участках подземки скорость движения составов выросла в среднем на 10 километров в час

В московском метро увеличилась скорость поездов

На Пятницкой, Покровке и Маросейке пустят новые троллейбусы с автономным ходом

Новые троллейбусы способны развивать скорость в 40 километров в час

На Пятницкой, Покровке и Маросейке пустят новые троллейбусы с автономным ходом

Вернуть штраф за превышение скорости на 10 километров в час

Штрафовать за такое нарушение предлагают на 500 рублей

Вернуть штраф за превышение скорости на 10 километров в час

Собянин пообещал не снижать скорость внутри Бульварного кольца

Максимально разрешённую скорость внутри Бульварного кольца не станут снижать до 40 километров в час

Собянин пообещал не снижать скорость внутри Бульварного кольца

На московских дорогах появятся новые камеры контроля скорости

Новые камеры будут замерять не текущую, а среднюю скорость автомобилей

На московских дорогах появятся новые камеры контроля скорости

Москвичам предложили выбрать скоростной режим внутри Бульварного кольца

Проголосовать за скоростной режим в центре города можно на портале городских референдумов «Активный гражданин»

Москвичам предложили выбрать скоростной режим внутри Бульварного кольца

Ярославское шоссе ускорят в октябре

С конца августа на федеральных трассах начнут увеличивать максимально разрешенную скорость до 110 километров в час.

Ярославское шоссе ускорят в октябре

На трассе «Дон» разрешат разгоняться до 130 км/ч

Разрешённую скорость на участке трассы «Дон» повысят до 130 километров в час с 1 августа.

На трассе «Дон» разрешат разгоняться до 130 км/ч

Скорость на магистралях увеличат

Разгоняться на магистралях можно будет до 130 километров в час.

Скорость на магистралях увеличат

Ленинградский проспект ускорят до 80 километров в час

Максимально разрешённую скорость на нескольких московских магистралях с 1 августа увеличат до 80 километров в час.

Ленинградский проспект ускорят до 80 километров в час

На разных полосах МКАД хотят ввести разные скоростные режимы

Экспертный центр Probok.net предложил сделать разные скоростные режимы на одной и той же магистрали.

На разных полосах МКАД хотят ввести разные скоростные режимы

Ленинградку и Звенигородку ускорят

На Ленинградском проспекте, Звенигородском шоссе, улице Мневники и проспекте Маршала Жукова в рамках эксперимента разрешат ездить быстрее.

Ленинградку и Звенигородку ускорят

Департамент транспорта задумал повысить предельную скорость на магистралях

Мнение автовладельцев об изменении скоростных режимов заинтересовало московский департамент транспорта.

Департамент транспорта задумал повысить предельную скорость на магистралях

Скорость на магистралях хотят увеличить до 130 километров в час

МВД России хочет увеличить предельно допустимую скорость на автомагистралях до 130 километров в час.

Скорость на магистралях хотят увеличить до 130 километров в час

Королева бензоколонки: женщины на мотоциклах
Королева бензоколонки: женщины на мотоциклах Женщина за рулем автомобиля — не редкость, а вот женщину на мотоцикле встретишь не часто. Василий Быков узнал, что в Москве существует несколько женских мотогруппировок и встретился с одной из них. Девушки рассказали ему о максимальной скорости, которую выжимала их машина, как они относятся к сотрудникам ГИБДД и о происшествиях на дорогах.
Королева бензоколонки: женщины на мотоциклах

Королева бензоколонки: женщины на мотоциклах
Женщина за рулем автомобиля — не редкость, а вот женщину на мотоцикле встретишь не часто. Василий Быков узнал, что в Москве существует несколько женских мотогруппировок и встретился с одной из них. Девушки рассказали ему о максимальной скорости, которую выжимала их машина, как они относятся к сотрудникам ГИБДД и о происшествиях на дорогах.