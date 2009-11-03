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Российскую короткометражку о холокосте включили в лонг-лист «Оскара»

Фильм «Скрипка» посвящен истории еврейских музыкантов, расстрелянных в концлагере

Российскую короткометражку о холокосте включили в лонг-лист «Оскара»
Фильм «Скрипка» посвящен истории еврейских музыкантов, расстрелянных в концлагере

Переходный период: Уличные музыканты
Переходный период: Уличные музыканты Каждую неделю редакторы Look At Me внимательно слушают людей вокруг. В прошлый раз были таксисты; сегодня – уличные музыканты. От них мы узнали об уличном заработке, репертуаре и о том, что музыкант не может заработать без напарника с кепкой – «аскера».
Переходный период: Уличные музыканты

Переходный период: Уличные музыканты
Каждую неделю редакторы Look At Me внимательно слушают людей вокруг. В прошлый раз были таксисты; сегодня – уличные музыканты. От них мы узнали об уличном заработке, репертуаре и о том, что музыкант не может заработать без напарника с кепкой – «аскера».