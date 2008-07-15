Экстримальный самокат Точное время создания первого самоката не установлено, но его изображения встречаются уже на древних фресках. Первые сведения об изготовлении самоката, относятся к 1761 году, самокат был изготовлен в Германии каретным мастером Михаэлем Касслером. В 1791 году, во Франции, граф де Сиврак изготовил самокат очень похожий на самокат Михаэля Касслера который назвал — «Селярифер».
Vespa в честь 100-летия Fred Perry Фредерик Джон «Фред» Перри (англ. Frederick John «Fred» Perry, 18 мая 1909, Стокпорт, Англия — 2 февраля 1995, там же) — знаменитый английский теннисист 1930-х годов, победитель 14 турниров Большого шлема, в том числе 8 турниров в одиночном разряде. Первый теннисист в истории, кто сумел выиграть все 4 турнира Большого шлема (не в один год). Последний на данный момент британец, кто...
На ретроскутере по Псковской области Прекрасно путешествовать по необъятным просторам родины и не знать, где будешь завтра. А дальше был призван в помощь малыш Honda Giorno Crea, куплены билеты в Псков, уговорены багажные вопросы на Ленинградском вокзале, взята девочка, ну и дальше дело за малым – все, мы в Пскове.
На ретроскутере по Псковской области Прекрасно путешествовать по необъятным просторам родины и не знать, где будешь завтра. А дальше был призван в помощь малыш Honda Giorno Crea, куплены билеты в Псков, уговорены багажные вопросы на Ленинградском вокзале, взята девочка, ну и дальше дело за малым – все, мы в Пскове.
Где купить аксессуары для ретроскутера? Весна этого года ознаменовала собой настоящий скутер-бум в Москве. Классическая Vespa и ее азиатские аналоги Honda Giorno или Yamaha Vino стали доступными, и теперь даже курьер может без проблем приобрести себе не только практичное, но и красивое средство передвижения. Что уж говорить о различных модниках, повально пересевших...