Как я неделю жила в «Милютинском сквоте»Шеф-редактор The Village Аня Чесова на семь дней переехала в творческую коммуну в центре Москвы
Как я неделю жила в «Милютинском сквоте» Шеф-редактор The Village Аня Чесова на семь дней переехала в творческую коммуну в центре Москвы
Дайте жалобную книгу The Village отправился по московским клубам и ресторанам, заглянул в книги жалоб и предложений и выписал самые яркие отзывы посетителей. Орфография и пунктуация отзывов сохранены.
Дайте жалобную книгу The Village отправился по московским клубам и ресторанам, заглянул в книги жалоб и предложений и выписал самые яркие отзывы посетителей. Орфография и пунктуация отзывов сохранены.
Видео с открытия Squat Cafe В прошлые выходные в столице открылось новое заведение — Squat Cafe. Неважно, считаете ли вы принадлежащие тем же владельцам FAQ Cafe и ArteFAQ «гадюшниками» или «последними пристанищами поэтической души», пришло время составить мнение о новом месте.
Избранные скейт-фото команды Сквот и СпортСтайл. Часть 2 Думаю хватит. Остальные здесь: http://foto.skvot.com/
Избранные скейт-фото команды Сквот и СпортСтайл В последнее время, современное общество заставляет подстраиваться современное искусство под определенные рамки. Спонсоры не дают денег тем, кто «не заработает». Рекламные художники слишком глубоко погружаются в «креатив», теряя при этом свою индивидуальность. Телевизионные кампании выпускают программы, достойные разве что помойного ведра. Так происходит не всегда. Но чего юлить, часто.