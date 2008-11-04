Избранные скейт-фото команды Сквот и СпортСтайл В последнее время, современное общество заставляет подстраиваться современное искусство под определенные рамки. Спонсоры не дают денег тем, кто «не заработает». Рекламные художники слишком глубоко погружаются в «креатив», теряя при этом свою индивидуальность. Телевизионные кампании выпускают программы, достойные разве что помойного ведра. Так происходит не всегда. Но чего юлить, часто.