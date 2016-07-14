MR Group построит около «Зарядья» комплекс элитных апартаментов
Постройку возведут на Славянской площади в глубине квартала
На Славянской площади откроется транспортный хаб «Китай-город»
Там можно будет пересесть с метро на автобус, велосипед или такси
Археологи обнаружили на Славянской площади белокаменный мост XVII века
После изучения объекта его снова укрыли грунтом
Правительство Москвы согласовало митинг против «пакета Яровой»
Власти поставили условие перенести акцию с Китай-города в Таганский район