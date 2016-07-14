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МЫ В СОЦСЕТЯХ

MR Group построит около «Зарядья» комплекс элитных апартаментов

Постройку возведут на Славянской площади в глубине квартала

MR Group построит около «Зарядья» комплекс элитных апартаментов

8 сентября. Главное в городе
8 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
8 сентября. Главное в городе

8 сентября. Главное в городе
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

На Славянской площади откроется транспортный хаб «Китай-город»

Там можно будет пересесть с метро на автобус, велосипед или такси

На Славянской площади откроется транспортный хаб «Китай-город»

Археологи обнаружили на Славянской площади белокаменный мост XVII века

После изучения объекта его снова укрыли грунтом

Археологи обнаружили на Славянской площади белокаменный мост XVII века

Правительство Москвы согласовало митинг против «пакета Яровой»

Власти поставили условие перенести акцию с Китай-города в Таганский район

Правительство Москвы согласовало митинг против «пакета Яровой»