Завтраки дома: Гурьевская каша из кафе «Булка» Четвёртый выпуск в серии рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома» — бренд-шеф сети кафе-пекарен «Булка» Анна Шумайлова рассказывает, как приготовить гурьевскую кашу
Завтраки дома: Гурьевская каша из кафе «Булка»
Четвёртый выпуск в серии рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома» — бренд-шеф сети кафе-пекарен «Булка» Анна Шумайлова рассказывает, как приготовить гурьевскую кашу
Трайфл (trifle) Английский десерт, состоящий из слоев: кусочки кекса, фрукты, пудинг, взбитые сливки, желе. Состав его можно до бесконечности варьировать, подбирая ингредиенты по своему вкусу
Профитроли со взбитыми сливками Да, именно профитроли. Нежные, воздушные пироженки из заварного теста.